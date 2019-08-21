Şırnak'ta veda yemeği
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığından İzmir'in Buca Kaymakamlığına atanan Kaymakam Faik Arıcan onuruna veda yemeği düzenledi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:28 Kaynak: AA
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Cizre
Kaymakamlığından İzmir
'in Buca
Kaymakamlığına atanan Kaymakam Faik Arıcan
onuruna veda yemeği düzenledi.
Vali Pehlivan, İzmir'in Buca Kaymakamlığına atanan Kaymakamı Arıcan onuruna veda yemeği verdi.
Cizre ilçesindeki görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Arıcan'a teşekkür eden Pehlivan, yeni görev yerinde başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
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