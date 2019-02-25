Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Vergi Haftası Etkinliği

Şırnak'ta Vergi Haftası Etkinliği

1 saat önce

Şırnak'ta Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

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Şırnak'ta Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunan Defterdar Muğdat Enterili ve kurum çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.


Enterili, daha sonra etkinlikler kapsamında makamında kentteki esnafı ağırladı.


Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında defterdarlık personelinin önümüzdeki günlerde iş yerlerini ve meslek odalarını ziyaret edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:48 Kaynak: AA

Şırnak, Vergi Haftası, Güncel
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