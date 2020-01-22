Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Birini Tepesi mevkisine, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayında yemlemeyi yaban hayvanların yoğun bulunduğu alanlarda yaptıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini kaydeden Kalay, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını aktardı.



Birini Tepesi mevkisi ile Uludere, Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmaları yaptıklarını belirten Kalay, "Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık 1,5 ton yemi doğaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.