Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

21.01.2021 12:07
Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı, System.String[]

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları unutulmadı.

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Türk Kızılay Şırnak Şube ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Şırnak- Uludere kara yolu Besta mevkisine yaban hayvanları için buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayında yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini kaydeden Kalay, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını aktardı.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere- Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Kalay, şöyle konuştu:

"Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık 1,5 ton yemi doğaya bırakıyoruz. Yaban hayata destek amaçlı çalışmalarımız kış boyunca devam edecek."

Şırnak Türk Kızılayı Şube Başkanı Muhittin Benek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne destek amaçlı programa dahil olduklarını bildirdi.

Uludere, Şırnak, Buğday, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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