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Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı

27.12.2021 14:24

- Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı Şırnak'ın yüksek rakımlı bölgelerine, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

- Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın yüksek rakımlı bölgelerine, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sorunu çekecek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Şube Müdürü Orhan Kalay ile ekipler, Şenoba Beldesi ve Irak Sınır hattı mevkiinde yemleme çalışması yaptı.

Şube Müdürü Kalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak her sene olduğu gibi bu senede yemleme çalışmasını yoğun kış şartlarına bağlı olarak başlattıklarını söyledi. Bu sene de kış mevsimi başlamasıyla beraber manavlardan, pazarlardan, fırın ve marketlerden toplamış oldukları atık yiyecekleri, kırık buğday, kırık arpa, ekmek, yeşillik, meyve ve sebze atıklarını yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirli alanlara bıraktıklarını belirten Kalay, "Yaklaşık 3 ay boyunca yoğun kış şartlarının devam ettiği alanlara yemleme çalışmasını devam ettireceğiz. Amacımız yem bulmak için yaban hayvanlarımızın yerleşim alanlarına inmelerini engellemek. Bulundukları doğal ortamlarında yem bulmalarını sağlamak. Bıraktığımız yemleri genelde yırtıcı kuşlar, çakal, kurt, geyik ve tilki, kınalı keklik, tavşan ve yaban domuzu gibi yaban hayvanlarımız için yem bırakıyoruz" dedi.

Şube Müdürlüğü olarak yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarını görmek için foto kapan yerleştirdiklerini ifade eden Kalay, kurulan bölgelerde ne tür hayvanın ve bunun çeşitliliğini de öğrenmek olduğunu kaydetti.

Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı
Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı
Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şenoba, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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