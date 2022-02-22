Üye Girişi
ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU - Son Dakika

ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU

22.02.2022 10:11

Uludere yolunda polisin durdurduğu yabancı plakalı otomobilde, narkotik köpek 'Stark' ile yapılan aramada, 19 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.

ŞIRNAK- Uludere yolunda polisin durdurduğu yabancı plakalı otomobilde, narkotik köpek 'Stark' ile yapılan aramada, 19 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Şırnak-Uludere yol kontrol noktasında, şüphe üzerine yabancı plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Stark' ile araçta arama yapıldı. Otomobilin arka çamurluk kısmına ve arka koltuk altına gizlenen 41 paket halinde 19 kilo 790 gram eroin bulundu. İsmi açıklanmayan Irak uyruklu sürücü ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU
ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU
ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu

Narkotik, Şırnak, Köpek, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement