Şırnak'ta yapılan soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Şırnak'ın İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünce soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünce olası bir banka veya PTT şubesi soygununa ne kadar sürede müdahale edilebileceğini belirlemek amacıyla soygun tatbikatı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Aşağı Mahalle Hükümet Caddesinde bulunan PTT Şubesine giren iki kişi, ellerindeki silahlarla gişede görevli memuru ve şubede bulunan vatandaşları etkisiz hale getirdikten sonra paraları alarak olay yerinden plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, önceden belirlenen kavşaklarda önlem aldı ve bir kavşakta şüpheli araç durduruldu.

Polis, durdurulan araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan temsili şüphelileri kısa süren kovalamacanın ardından suç aleti silah ve çaldıkları paralarla yakaladı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, polis ekiplerinin kısa sürede şüphelileri yakalaması, vatandaşların takdirini topladı.