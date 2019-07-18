Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu
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Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu, System.String[]
Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Şırnak bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:36 Kaynak: AA
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