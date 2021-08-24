Tedavileri tamamlanan 5 şahin, 2 baykuş doğaya bırakıldı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan 5 şahin, 2 baykuş doğaya bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuş tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta kırsal alanda yaralı bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuş Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavilerinin ardından doğaya salındı. Vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavisi tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen 5 kızıl şahin ve 2 baykuş, Şırnak- Siirt yolunu Çırav Dağlarında doğaya bırakıldı. Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner Şerif Tadik, kendilerine ulaşan kuşların çoğunun ateşli silahla yaralandığını belirterek, 5 kızıl şahin ve 2 baykuşun kendilerine getirildiğini söyledi. Tadik, "Bizde yapılan tedavilerin ardından doğaya hazır hale getirdik. Bu gün hayvanlarımızı doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvanlar bize ulaştığında birimimizde onların durumuna göre 15 ile 30 gün arasında tedavilerinin ardından doğaya bırakıyoruz. Halihazırda bir kara çaylak kuşumuz var. Kuş, ateşli silah yaralanması ile birimimize ulaştı. Tedavisi devam ediyor. 2-3 ay misafirimiz olacak. Uçacak duruma geldiğinde kendisini doğaya salacağız. Vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istedi.