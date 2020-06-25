Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı - Son Dakika

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı

ŞIRNAK'ta, vatandaşlar tarafından arazide silahla yaralanmış halde bulunan kara çaylak kuşu ile elektrik tellerine takılan bir kerkenez ve bitkin haldeki 5 yavru kukumav kuşu tedaviye alındı.

ŞIRNAK'ta, vatandaşlar tarafından arazide silahla yaralanmış halde bulunan kara çaylak kuşu ile elektrik tellerine takılan bir kerkenez ve bitkin haldeki 5 yavru kukumav kuşu tedaviye alındı.

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Kentte silahla ağır yaralanan bir kara çaylak kuşu, elektrik tellerine takılarak yaralanan bir kerkenez ve arazide bitkin bulunan 5 yavru kukuma kuşu, askerler ve vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürülüp Veteriner Hekim Ferhat Ürgen tarafından bakımları yapılan kuşlar, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, kara çaylak ve kerkenezin durumunun ağır olduğunu belirterek, Kara çaylak kuşumuz Silopi'de ateşli silahla yaralanma sonucunda bazı vatandaşlar tarafından arazide görülmüş ve yaralı olduğu bize intikal ettirildi. Arkadaşlarımız da gidip getirdiler. Merkezimizde tedavi ve bakımı devam ediyor. Dişi kerkenez kuşumuz ise İdil'e bağlı Haberli Köyü sınırlarında elektrik tellerine takılarak yaralanmış bir vaziyette, askeri birlik tarafından görülmüş. Bize telefon ile iletilmesinden sonra arkadaşlarımız gidip getirdiler ve tedavi altına alındı. Bu iki kuşumuzun da yaraları ağır olduğundan doğaya tekrardan dönmeleri çok zayıf bir ihtimal ama burada tedavileri devam edecek. Rehabilitasyon süreçlerini atlatabilirlerse, doğada tekrar kendilerini idame ettirebilirlerse bırakmayı düşünüyoruz. Olmazsa burada yaşamlarının sonuna kadar bakımlarını devam ettireceğiz. 5 kukuma kuşu yavrusu da Uludere'de vatandaşlarımız tarafından doğada görülüp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Onları da arkadaşlarımız getirip tedavi altına alıp, bakımlarını yapılıyor. Onlar da uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı - Son Dakika

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