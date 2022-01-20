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Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar - Son Dakika

Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar

20.01.2022 10:59

Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi, doğada güçsüz düşen veya çeşitli nedenlerle yaralanmış yaban hayvanlarını hayatta tutmak için çalışıyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi, doğada güçsüz düşen veya çeşitli nedenlerle yaralanmış yaban hayvanlarını hayatta tutmak için çalışıyor.

3 yıl önce kurulan birimde bugüne kadar aralarında kaya kartalı, kızıl şahin, tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylanın bulunduğu 246 yabani hayvan tedavi edildi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 3 bin metrekare alanda kurulu birimde, tedavi edilen canlılar, doğal yaşam alanlarıyla yeniden buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, daha önce hayvanları Van, Şanlıurfa ve Gaziantep'e göndermek zorunda kaldıklarını belirterek hayvanların uzun yolda ölme riskinin bulunduğunu, birimin kurulmasıyla bunun önüne geçildiğini söyledi.

Durumu ağır olanlar Şanlıurfa'ya sevk ediliyor

Tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin açılmasıyla yaralı hayvanları tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya saldıklarını ifade eden Kalay, "Birimimize 3 yıllık süreçte 301 yaralı yaban hayvan intikal etti. Bunlardan 246'sını rehabilitasyon süreçlerini tamamladıktan sonra doğayla buluşturduk, diğerleri yaraları ağır olduğu için kurtarılamadı." dedi.

Birime genellikle arazide bitkin düşmüş veya vatandaşlar tarafından bilinçsizce yaralanan kuşların getirildiğini aktaran Kalay, "Doğaya duyarlı vatandaşlarımız tarafından arazide bulunan hayvanlar için kuruma haber veriliyor. Ekiplerimiz yaban hayvanlarını teslim alıyor ve tedavisini yapıyor. Tedavisini yapamadıklarımızı da daha ileri düzeyli Şanlıurfa Bölge Müdürlüğümüzün Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gönderiyoruz." diye konuştu.

Güçten düşen ve aç hayvanlara vitamin takviyesi

Birimin Sorumlusu veteriner hekim Şerif Tadik de genellikle kanatlı yaban hayvanlarının getirildiğini, ilk müdahalenin ardından hayvanı küçük kafese alıp gözetim altına aldıklarını bildirdi.

Ateşli silahlarla yaralanan hayvanlara da müdahale ettiklerini belirten Tadik, "Elektrik çarpması, hayvanlar arasında yaşanan kavgalar sonucu kırık veya kedi köpek saldırısı sonucunda yaralanan hayvanlar da getiriliyor." dedi.

Tadik, bu yıl kızılşahin, kerkenez, atmaca, puhu kuşu, baykuş, tilki, kaplumbağa, sincap gibi 25 farklı türde 68 canlının tedavisini yaptıklarını kaydetti.

Güçten düşmüş ve aç olanları yaklaşık 10 gün vitaminlerle besledikten sonra doğaya bıraktıklarını dile getiren Tadik, "Yaban hayvanlarının yaşaması için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.???????

Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar
Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar
Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar

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Rehabilitasyon, Milli Parklar, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı ve bitkin yaban hayvanlarına şifa dağıtıyorlar - Son Dakika


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