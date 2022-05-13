Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu - Son Dakika
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Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu

13.05.2022 15:57

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 14 kuş, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 14 kuş, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda dün bir araçta yapılan aramada, ülkeye sokulmak istenen 4 Habeş boynuz gagası ile 10 al yanaklı Arap bülbülü kuşu ele geçirildi.

Kuşlara el koyan gümrük muhafaza memurları, jandarma aracılığıyla kuşları Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, kuşların Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde görevli veteriner hekim kontrolünde Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne gönderildiğini, oradan da Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini söyledi.

Kalay, "Araçta el konulan bu kuşlar hakkında ilgili şüpheli için ilgili kanuna göre idari yaptırım uygulayacağız." dedi.

Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu
Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu
Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu
Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu
Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 14 kuşa el konuldu - Son Dakika


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