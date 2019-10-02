Şırnak'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
2 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Şırnak'ta da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:45 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Şırnak
'ta da gerçekleştirildi.
Trafikte yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı
'nca hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği kapsamında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde, 32 noktadaki yaya geçitlerinde, 800 polis görev aldı.
Merkez Uludere
caddesi üzerindeki Orgeneral Edip Başer
İlk ve Ortaokulu'nun önünde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre
Başbuğ, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Uygulamada, öğrenciler trafik yelekleri giyerek araçları durdurarak, yayaların geçişini sağladı.
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