Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
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Şırnak'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Şırnak'ta da gerçekleştirildi.

Şırnak'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca trafikte yaya farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Şırnak'ta da gerçekleştirildi.
Trafikte yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği kapsamında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde, 32 noktadaki yaya geçitlerinde, 800 polis görev aldı.
Merkez Uludere caddesi üzerindeki Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulu'nun önünde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Uygulamada, öğrenciler trafik yelekleri giyerek araçları durdurarak, yayaların geçişini sağladı.


İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:45 Kaynak: DHA
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