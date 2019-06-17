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Şırnak'ta yaz Kur'an kursu semineri

1 saat önce

Şırnak'ta İl Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarına yönelik seminer düzenlendi.

Şırnak'ta yaz Kur'an kursu semineri, System.String[]
Şırnak'ta İl Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarına yönelik seminer düzenlendi.
Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen seminere kent genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.
Seminerde konuşan İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, amaçlarının kursa gelen çocukları en iyi şekilde dini bilgiler vermek olduğunu söyledi.
Özçelik, çocuklara dini bilgi vermenin yanı sıra onlara çeşitli sosyal aktivitelerle eğitimi sevdirmek istediklerini dile getirerek, "Çocuklara onlara çeşitli aktivitelerle eğitim verelim. Cami bahçesinde, alan yoksa da caminin içinde küçük eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Bu öğrenciye hem moral kazandırır hem de bilgiyi daha iyi kavramalarını sağlar." dedi.
3 gün sürecek kurslar için her türü hazırlığın tamamlandığını anlatan Özçelik, şunları kaydetti:
"Seminerde öğrencilerimize nasıl davranmamız gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattık. İnşallah eksiksiz bir sezon geçiririz. Amacımız bu yıl ulaşılan öğrenci sayısını artırmak."
Seminer sonunda, "Ramazan ve İnfak" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Müftü, Şırnak
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