Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği

1 saat önce

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliğiŞırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi.

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
Şırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki mesire alanında 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, aileler ve çocuklar katıldı.
Etkinliği sosyal uyum projesi kapsamında düzenlediklerini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Muzaffer Akçam, Şırnak'taki çocuklara yönelik bu etkinlikle çocukların kaynaşması, birbirini kabul etmesi ve dayanışma ruhunun gelişmesi hedeflendiği söyledi.
Suriyeli çocukların da katıldığı etkinlikte, çocukların yüzleri boyanırken, balon ve uçurtma dağıtıldı.
Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:04 Kaynak: DHA
Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:40:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]