Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Şırnak'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Şırnak'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.00'da Cizre Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Şırnak'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Şırnak'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.00'da Cizre Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Cizre Devlet Hastanesinde saat 00.00'da Nur bebek 3kilo 300 gram ve 49 santimetre boyunda dünyaya geldi. Selamet ve Kadir Duman çiftini tebrik edenler ise hastane yönetimi ve çalışanları ile yakınları oldu.

Nur bebeğin dünyaya geldiği Cizre Devlet Hastanesinde Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, "Çok mutluyuz. Selamet hanım gece 00.00'da doğumunu yaptı. Nur bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzun annesi normal bir doğum yaptı. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Nur bebek 3 bin 300 gram doğdu bebeğimiz 49 cm herhangi problemimiz yok" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:49:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]