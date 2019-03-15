Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara Saldırılara Tepki
37 dakika önce
ŞIRNAK'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.
ŞIRNAK'ta, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda
'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.
TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi'nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak
Başkanı Fırat
Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:56 Kaynak: DHA
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