Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara Saldırılara Tepki

Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara Saldırılara Tepki

2 saat önce

ŞIRNAK'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.

Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara Saldırılara Tepki, System.String[]
ŞIRNAK'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.

TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi'nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak Başkanı Fırat Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

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