Şırnak'ta yer fıstığı hasadı yapıldı

Şırnak'ta yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi.

Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde düzenlenen şenliğe katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, traktöre binerek yer fıstığı hasadı yaptı.

Şenlikte konuşan Vali Bilgin, Şırnak'ın, Türkiye'nin 3'üncü fıstık üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Bunda Silopili çiftçilerin büyük emeklerinin bulunduğunu kaydeden Bilgin, şunları söyledi:

"İnşallah bu verimli ovayı her yönüyle sulanabilir hale getirilip artık sadece fıstıkta değil, diğer alanlarda da katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Aynı zamanda çiftçilerimizin ürettiği ürünleri en iyi şekilde değerlendirip ülkemizin her yöresine ve yurt dışına satacağız. Buradan özellikle il dışında olan Şırnaklı işadamlarımıza seslenmek istiyorum. Şırnak'ımız biliyorsunuz güvenli huzurlu bir bölge ve aynı zamanda da verimli bir alan. Buraya özellikle sizler yatırım yapacaksınız ki diğer insanlarında buraya yatırım yapmalarını teşvik edelim. Özellikle artık güvenlikle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halkımın huzur içerisinde yaşadığını, bundan sonraki süreci artık üreterek halkımızın istihdam alanındaki sorunlarını çözmek olduğunu hep birlikte yapacağımız örnek tesislerle göstermeliyiz."

Hasat şenliğine, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.