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Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi - Son Dakika

Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi

21.11.2021 11:06

Turizmde hedef büyüten Şırnak'ta, bugüne kadar görülmeyen zengin doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması için 10 rota belirlendi.

Turizmde hedef büyüten Şırnak'ta, bugüne kadar görülmeyen zengin doğal güzelliklerin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması için 10 rota belirlendi.

Kent, Finik Ören Yeri ve Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliği barındırıyor.

Yeni turizm rotaları ile yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedeflenen kentte, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yeni alanların turizm potansiyeline kazandırılması için keşif yapıldı.

Geçen yıl turizmin canlandırılması için başlatılan "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi" kapsamında yürütülen çalışma ile turizm destinasyonuna dahil edilecek 10 rota belirlendi.

Belirlenen rotalar arasında Faraşin, Kilise Dağı, Akdizgin-Kırkağaç mevkisi, Cehennem Deresi, Bertül Şelalesi de yer alıyor.

Çalışmaların son durağı, Güçlükonak ilçesinin Akdizgin ile Kırkağaç köyleri arasında bulunan ve doğasıyla dikkati çeken Kırkağaç Vadisi oldu.

Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştiren turist kafilesi, mağara, kanyon, dik yamaçları, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi göstereceği bölgeyi gezdi.

"100 yıllık zeytin ağaçları ve eski yerleşimler gördük"

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite ve DİKA öncülüğünde başlatılan proje ile 10 kültür ve doğa rotası oluşturulduğunu söyledi.

Bu rotaları gezerken çeşitli tarihi eserleri görme şansı elde ettiklerini belirten Erkan, "Rotada 100 yıllık zeytin ağaçları ve eski yerleşimler gördük. Önümüzdeki sene Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesince Hz. Nuh Kültür Şenlikleri yapılacak ve Hz. Nuh kültür rotaları turizme açılacak." dedi.

"Tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıp, bu güzellikleri görebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor." diyen Erkan, herkesi Şırnak'taki turizm ve kültür rotalarına davet etti.

"Bütün dünyaya ve Türkiye'ye tanıtacağız"

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik de il genelinde başlattıkları proje ile belirledikleri 10 rotayı zaman zaman gezmeyi planladıklarını anlattı.

"Rotalarımızı bütün dünyaya ve Türkiye'ye anlatarak, tanıtacağız. Ne kadar çalışır tanıtırsak o kadar turisti buraya çekme ihtimalimiz var." ifadelerini kullanan Çelik, bu bölgelere yatırım yapılması gerektiğini aktardı.

Bundan sonraki çalışmaların tamamen altyapı ve tanıtım üzerine olacağını dile getiren Çelik, sonraki süreçte Valilik, üniversite ve diğer kurumlarla koordineli olarak bazı projeleri ortaya koyacaklarını kaydetti.

Çelik, "Rotaların belirlenmesiyle seyahat acentelerinin tur sayısı artmaya başladı. Sezonluk 15-20 tur grubunun geldiğini görüyoruz. 3 sene öncesine kadar bunlar yoktu. Yavaş yavaş bu gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte bu sayının daha çok olacağını ön görüyoruz." diye konuştu.

"Turistlerin kesinlikle görmeleri gereken yerler"

Kentte otel işletmecisi Nail Turunç, bu tür organizasyonların yapılmasının bölgenin turizmine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Turunç, sürdürülebilir turizm için bu tarz etkinliklerin devam etmesinin önemine değindi.

Rota belirleme gezilerine katılan Şırnak Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dayan, kentin tarihi ve doğasından çok etkilendiğini vurguladı.

Baran Aytaş ise kentin güzelliklerini keşfetmek için kafileye katıldığına işaret ederek, "Asurlardan kalma mağara evleri gezdik. Yerli ve yabancı turistlerin kesinlikle görmeleri gereken yerler. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi
Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi
Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi
Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi

Turizm, Şırnak, Cami, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli ve yabancı doğaseverler için 10 rota belirlendi - Son Dakika


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