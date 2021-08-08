Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

İlçenin Faraşin Yaylası'nda dün akşam üstü hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen 7 kişiye, yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isterken yıldırım isabet ettiği öğrenildi.

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