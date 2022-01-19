Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

- Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde sabah başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Uludere ilçesine giden yol, kardan dolayı kapandı. Kapanan ve kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda araçlar ilerleyemezken 06 FS 6527 plakalı Peugeot partner tepe marka model kamyonet hızını alamayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet vatandaşların yardımıyla geri çıkarıldı. Zinciri olmayan araçlar zincir takıp ilerledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı ilerleyemeyen araç sahipleri, oldukları yerde araçlarını bırakıp minibüslerle ulaşımı sağladı.