Şırnak'ta, Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
23 dakika önce
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Şırnak
'ta, PKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı
bölgesinde 6. Jandarma Komando
Tugay Komutanlığınca 2 gün önce başlatılan "Şehit Piyade
Er İsmail Orcan Operasyonu" devam ediyor.
Raşin Pınarı mevkisindeki arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanmış ve metallerle güçlendirilmiş, içerisinde bir kilogram patlayıcı olan piknik tüpü bulundu.
Alınan çevre güvenliğinin ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA
ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu
Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık!
İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı