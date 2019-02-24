Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta, Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Şırnak'ta, Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

23 dakika önce

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Şırnak'ta, Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi, System.String[]
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca 2 gün önce başlatılan "Şehit Piyade Er İsmail Orcan Operasyonu" devam ediyor.

Raşin Pınarı mevkisindeki arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanmış ve metallerle güçlendirilmiş, içerisinde bir kilogram patlayıcı olan piknik tüpü bulundu.

Alınan çevre güvenliğinin ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Gabar Dağı, PKK, Şırnak, Güncel
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