Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

1 saat önce

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi, System.String[]
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.

Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:42 Kaynak: AA
PKK, Güçlükonak, Şırnak, Güncel
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