Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

26.07.2022 13:50
Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak'tan Diyarbakır istikametine doğru giden Ömer Uğur idaresindeki yolcu otobüsü İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Ömer Uğur ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Merve Batmaz'ın cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Merve Batmaz'ın İdil'in Oyalı Köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı Şırnak'ta terörün finans kaynağına operasyon: 27 gözaltı Şırnak'ta terörün finans kaynağına operasyon: 27 gözaltı
Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 13:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement