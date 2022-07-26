Alınan bilgiye göre, Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Can Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kaynak: AA

Ömer Uğur, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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