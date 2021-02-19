Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı - Son Dakika

Şırnak Belediyesi öncülüğünce Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi'nde kurulan fuar, ay sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak ve farklı illerin damak tatları, yöresel yemekler ile hediyelik eşyalar tanıtılacak.

Fuar sorumlusu Muhammed Furkan Dost, bu ayın sonuna kadar açık kalacak fuarda 20 ilin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağını ifade etti.

Fuara Mardin'den katılan Mesut Acar ise "Şırnak'a ilk defa geldim misafirperverliklerinden çok etkilendim. Duba altını, tespih ve gümüş gibi ürünleri tanıtıyorum" dedi.