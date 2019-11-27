Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı
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Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Gökçe köyünde kar yağışı etkili oldu.

Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Gökçe köyünde kar yağışı etkili oldu.


İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe köyünde sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü. İlçede bulunan Kato, Marinus ve Faraşin yaylalarında da kar etkisini gösterdi. Bölgenin alçak kesimlerinde ise sağanak yağış etkili oldu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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