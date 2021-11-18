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ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI

18.11.2021 14:25

ŞIRNAK'ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin aile ve çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikte 150 yetişkin ve 700 çocuğa giyim yardımı yapıldı.

ŞIRNAK'ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin aile ve çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikte 150 yetişkin ve 700 çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin aile ve çocuklarına yönelik 'Minik kalplerle gülümse' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Şevket Ünal, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, koruma kurulu üyeleri, yükümlü aileleri ve çocukları katıldı. Programda konuşan Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Şevket Ünal, "Hizmetlerin sadece yükümlülerle sınırlı kalmıyor olması yükümlülerle beraber ailelerin ve özellikle çocuklarının da faydalanıyor olması bizim için çok mutluluk verici. Çünkü bir çocuğun gülmesinin geleceğimiz için bir umut olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı çocukların gülüşünde katkısı olan, başta denetimli serbestlik müdürlüğümüze ardından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüğüne ve bir nebze de olsa katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'ÇOCUKLAR HEM BUGÜNÜMÜZ HEM YARINLARIMIZ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, "Konu çocuklar olunca, hele ki çocukların gülümsemesini hedef alan bir faaliyet olunca hepimizin de yüzü gülüyor. Çocukları güldürmek demek toplumu, ülkeyi güldürmek demek, aslında dünyayı güldürmek ve gülümsetmek demek. Çünkü çocuklarımız hem bugünümüz hem de yarınlarımız. Onların en iyi şartlarda yetişmesi, hayata hazırlanması devlet olarak da millet olarak da en asli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Tabi hayat uzun ince bir yol. Bu yolda yürürken insanoğlu bilerek veya bilmeyerek hatalar yapabiliyor, kusur veya suç işleyebiliyor. Hayatın gerçekliği içerisinde bunlar var. Elbette ki bunların olmamasını, her şeyin dört dörtlük olmasını isteriz. İnancımız, mensup olduğumuz İslam dini de 'hayat bizim için bir imtihan' diyor. Hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Bunun çeşitli evreleri, gerekçeleri var. Bu hayat serüveninin içerisinde özellikle belli suçlara garp olmuş vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılması, meslek sahibi yapılması, meslek kurmalarına teşvik edilmesi, var olan becerilerinin geliştirilmesi, çocukların hem sosyal hem de ekonomik olarak desteklenmesi toplumumuzun da geleceği açısından önemli, hem de o ailelerin geleceği açısından önemlidir. Temennimiz çocuklarımızın yüzlerinin hep gülmesidir. Hayata gülümseyebilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleridir. İnşallah bu projeler onların yüzlerinin gülmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Müzik dinletisinin ardından 150 yetişkin ve 700 çocuğa giyim yardımı yapıldı.

ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI
ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI
ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI
ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA YÜKÜMLÜ AİLELERİNE GİYİM YARDIMI - Son Dakika


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