Şırnak'ta yüzlerce araç yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Şırnak'ta yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak ve Hakkari karayolunda kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Yüksek rakımlı bölgelerde yarım metreyi aşan kar hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri riskli bölgelerin yollarını temizlemeye çalışırken aniden bastıran kar yağışı sonrası Hakkari ve Şırnak yolu dün akşam kapandı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken Emrah Encü isimli vatandaş, saatlerdir yolda olduklarını belirterek, "Kar aniden bastırdı zincirler olmasına rağmen yolda kaldık. yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.