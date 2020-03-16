Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı

6 saat önce

Şırnak'ta 9-15 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta 9-15 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 9-15 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 gram eroin, 1 adet suboxone hap, 9,13 gram afyon sakızı, 6 adet fişek, bin 75 paket bandrolsüz sigara, 5 adet cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 adet muhtelif giyim eşyası, 78 adet muhtelif süs eşyası, 24 adet diğer inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet muhtelif mutfak malzemesi, 90 adet tıbbi malzeme ve 720 lira değerinde banknot ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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