Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.

Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.

Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.

Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü ile bir polis memuru, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Tırın, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kulübeye çarptığı iddia edildi.

Şırnak, Cizre, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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