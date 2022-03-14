Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama

14.03.2022 12:19
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada, jandarma ile polis ekiplerinin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, son 1 haftada, jandarma ile polis ekiplerinin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 7-13 Mart'ta kaçakçılık ile asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 55'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 69 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 393 gram metamfetamin, 119 gram esrar, 3 gram bonzai, 17 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 930 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilo kaçak tütün, 9 cep telefonu ve 8 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
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Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika


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