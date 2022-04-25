Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 148 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 148 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kilo kaçak çay, 310 puro, 106 kilo nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 güneş gözlüğü, 172 inşaat malzemesi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 obje ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.