Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı

13.06.2022 19:10
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Haziran kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 130 paket kaçak sigara, 216 litre kaçak akaryakıt, 20 cep telefonu, 483 kutu tıbbi ilaç, bin 735 emtia malzemesi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı
Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı
YORUMLAR
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Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama Elazığ'a uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı Elazığ'a uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 gözaltı - Son Dakika
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