Şırnak'taki camilerde camilerde mukabele okutuluyor - Son Dakika

Sansur, bu hikmetlerden birinin de mukabele sünneti olduğunu dile getirdi.

Cami imamı Cemal Sansur, ramazanın hikmet ve güzelliklerle dolu rahmet ayı olduğunu söyledi.

Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı