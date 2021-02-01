Şırnak'taki çığ şehitleri anıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Görmeç köyünde Jandarma Bölük Komutanlığına 1 Şubat 1992'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Tuncay Altay ve silah arkadaşları ile vatandaşlar Sakarya'nın Kocaali ilçesinde anıldı.

Şehit Altay'ın mezarı başında düzenlenen anma programına, şehit yakınları, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Öcal Ereli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mansur Saldıran ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Akyüz katıldı.

Duaların okunmasının ardından şehit Altay'ın ailesine taziyede bulunuldu.

Programda konuşan Nebioğlu, kazada şehit olanlara rahmet diledi.