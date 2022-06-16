Şırnak'taki Diril çiftçi davasında sanığa tahliye talebine ret

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020'de kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril (65) ile hala kayıp olan Hürmüz Diril (71) çiftiyle ilgili davanın ikinci duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Davada tutuklu yargılanan Apro Diril'in avukatları ve savcılık tahliye talep ederken, mahkeme Diril'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020'de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril'e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açılan davanın 2'nci duruşması bugün Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Diril çiftinin çocukları ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Apro Diril mahkemede hazır bulunurken, diğer sanıkların ise avukatları katıldı.