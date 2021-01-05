Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli - Son Dakika

Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli

05.01.2021 11:07

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale birimi, doğada güçsüz düşen ve yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale birimi, doğada güçsüz düşen ve yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce kurulan birimde, aralarında kaya kartalı, kızıl şahin gibi çok sayıda kuş ile tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylanın bulunduğu 178 yabani hayvan tedavi edildi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 3 bin metrekare alanda kurulu birimde tedavi edilen hayvanlar, doğal yaşam alanlarıyla yeniden buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, birimin 2018'de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve üniversitenin desteğiyle kurulduğunu, amaçlarının yaban hayvanlarını tedavi ederek tekrar yaşam alanlarına bırakmak olduğunu söyledi.

Birim kurulmadan önce hayvanları Van, Şanlıurfa ve Gaziantep'e göndermek zorunda kaldıklarını aktaran Kalay, hayvanların uzun yolda telef olma riski olduğunu belirterek, birimin kurulmasının önemine dikkati çekti.

Tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin açılmasıyla yaralı hayvanları artık veteriner gözetiminde bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya saldıklarını ifade eden Kalay, şöyle konuştu:

"Birimimize 2 yıllık süreçte 249 yaralı yaban hayvanı intikal etti. Bunlardan 178'ini rehabilitasyon süreçlerini tamamladıktan sonra doğayla buluşturduk, diğerleri yaraları ağır olduğu için telef oldu. Genellikle kanatlı yırtıcı kuşlar getiriliyor. Bunlar da havada uçarken bilinçsizce av tüfeğiyle vurulan veya doğada bitkin halde bulunan kuşlardan oluşuyor. İlimizin hangi bölgesinde olursa olsun gerek sosyal medya duyurularımızla gerekse sabit numaralarımızdan aranmak suretiyle bize intikal etmelerini sağlıyoruz. Neredeyse ekip göndererek hayvanları aldırıyoruz."

Doğaya 8 yılda 17 ton 450 kilogram yem

Birimlerinde şu anda 3 kızıl şahinin olduğunu ve tedavilerin sürdüğünü anlatan Kalay, bölgede yaban keçisi ve ceylan gibi hayvanların bulunduğunu, bunlara karşı duyarlı ve hassas olunması gerektiğini vurguladı.

"Bunların nesli tükendiğinde bizden sonraki nesiller o hayvanları bir daha göremeyecekler. O hayvanların varlığını sadece fotoğraflarda göreceklerdir ama diğer durumda canlı görebilme şansları olacaktır." ifadelerini kullanan Kalay, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

Bir yıl içerisinde 91 yaralı ve bitkin hayvanın kendilerine ulaştığını ifade eden Kalay, bunların yaban keçisi, ceylan, kurt, çakal, tilki, sincap, kızıl şahin, baykuş, kaya kartalı, leylek, balaban kuşu, atmaca, kerkenez gibi hayvanlar olduğunu söyledi.

Birimlerince yoğun kar yağışının olduğu yerlerde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlara 17 ton 450 kilogram yem bıraktıklarını bildiren Kalay, 3 yılda belirli alanlarda yaban hayatının devamı için 3 bin 750 kınalı kekliği doğaya saldıklarını aktardı.

Kaçak avcılara ceza

İlgili avcılık kanununa istinaden 2 yılda usulsüz kaçak avlanan 40 avcıya 255 bin 186 lira idari para cezası uygulandığını belirten Kalay, 117 hayvana da el konulduğunu sözlerine ekledi.

Birimin sorumlusu veteriner hekim Şerif Tadik de genellikle kanatlı yaban hayvanlarının ulaştırıldığını, bunların da kanatları kırık ve ateşli silahla yaralama sonucu geldiğini aktardı.

İlk müdahalenin ardından hayvanı küçük kafese alıp gözetim altına aldıklarını ifade eden Tadik, şöyle devam etti:

"Hayvanın kanaması varsa onu durduruyoruz, kırık varsa ameliyat ediyoruz. Kırığını, ameliyatın ardından bandaja alıp gözetim altında tutuyoruz. Sonrasında büyük kafese alıp uçabilecek seviyeye geldiğinde tekrar doğaya salıyoruz. Hayvanların yaşaması için büyük çaba gösteriyoruz."

Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli
Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli
Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli
Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli

Rehabilitasyon, Milli Parklar, Şırnak, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa Koruma ekiplerinden 178 yaralı yaban hayvanına şifa eli - Son Dakika


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