Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 16- 22 Kasım'da, kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 90 paket kaçak sigara, 57 kaçak cep telefonu, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 931 cep telefonu aksesuarı ve 56 tekstil ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 11 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.