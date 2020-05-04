Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik 27 Nisan- 3 Nisan'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 1 gram esrar, 1 gram eroin, 317 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'si ise serbest bırakıldı.