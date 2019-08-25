Son Dakika Haberleri: Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
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Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama

1 saat önce

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cizre ilçesinde EML kalekoluna gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak'taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama, System.String[]

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cizre ilçesinde EML kalekoluna gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 15 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarınca EML kalekoluna yapılan bombalı saldırı ile ilgili faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda olayın şüphelisi 3 kişi yakalandı. Yapılan ev aramalarında örgüte ait 1 adet patlamamış el bombası, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli 24 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
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