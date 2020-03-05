Şırnak'taki Kasrik Boğazının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'taki Kasrik Boğazının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi - Son Dakika

Şırnak'taki Kasrik Boğazının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

6 saat önce

Şırnak Valiliği merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kasrik Boğazının kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak'taki Kasrik Boğazının

Şırnak Valiliği merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kasrik Boğazının kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 4 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kasrik Boğazının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kasrik Boğazının, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Şırnak Valiliği, Kasrik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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