Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden işçilerden geriye acı hikayeler kaldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden işçiler, geride buruk hikayeler bıraktı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle Elektrik) personelinin bulunduğu kamyonetin dün Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarparak, şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın'ın (29) cenazesi, götürüldükleri farklı mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın (54) tedavisi Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

İşçilerin yakınları, kurulan taziyelerde acılarını, kendilerini teskin edenlere sarılarak dindirmeye çalıştı.

Dicle Elektrik yetkililerinden oluşan heyet de defin işlemleri ve taziyelerine katıldığı işçilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

2 ay sonra askere gidecekti

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü camisinde taziyeleri kabul eden Azat Dikmen'in babası Sait Dikmen, AA muhabirine, oğlu Azat ve arkadaşlarının acısını yaşadıklarını söyledi.

"Oğluma telefonla ne zaman askere gideceğini sordum. Askere gitmesini istedim, kağıdını bana gösterdi. Muayene olmuştu ve 2 ay sonra gidecekti." diyen baba Dikmen, "Azat, Şırnak'ta okumuş, ondan sonra Siirt'te üniversite kazanmıştı. 3 senedir evli ve bir kız çocuğu var. Onun evi Uludere'deydi. Çok iyi bir çocuktu, hiç kimsenin kalbini kırmadı. 5 kız 9 çocuğum var. Azat, üçüncü evladımdır. Birkaç gün önce ona telefon açtım, onunla konuştum. Göreve gideceğini söylemişti. Yemişli'de kaza geçirdi." ifadelerini kullandı.

Biri 15 günlük 2 çocuk babası

Aynı yerde taziyeleri kabul eden Fikret Apaydın'ın babası Selman Apaydın da oğlu ve kuzeni Azat ile arkadaşlarını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını anlattı.

Fikret ve Azat'ı tedavi olmak üzere gittiği Uludere'de gördüğünü ve onların kendisini eve bıraktığını anlatan baba Apaydın, şunları kaydetti:

"Beni eve kadar bıraktılar. Onlara çay için dedim. Hatta annesi evdeydi oğlunu göremedi. Sanki vedalaşacaktı. Hatta içime de doğmuştu. Vedalaştık, öyle ayrıldılar. Her akşam telefonla konuşuyorduk. 4-5 ay önce bu işe girmişti. Yaklaşık 20 gün önce eğitimden geldi. Evli ve biri 15 günlük biri 2 yaşında 2 çocuğu var. 4 çocuğumun en büyüğüydü. Daha önce inşaatta çalışıyordu, sonra tamircide çalıştı, en sonda da burada çalışıyordu. Allah'ın takdiri, kazada hayatını kaybetti. Herkes tarafından sevilen biriydi."

Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş

Özcan Benek'in taziyesi de Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde gerçekleştirildi.

Dayısı Bahattin Kara, yeğeninin de babasının kaderini yaşadığını ve hayatını kaybettiğini anlattı.

Benek'in babasının 23 yıl önce traktörden düşerek yaşamını yitirdiğini dile getiren Kara, "Özcan ve 2 kardeşine ben baktım. Özcan benim canımdan bir parçaydı. Vahim bir kazada onu ve arkadaşlarını kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyiz. Özcan yaklaşık 24 senedir kucağımızda büyüdü, eşimin sütünü içti. Öz çocuğum gibiydi." diye konuştu.

Bekar olan Benek'in tecilli olduğunu ve henüz askere gitmediğini dile getiren Kara, en son bir hafta önce yeğeniyle görüşerek kucaklaştığını belirtti.