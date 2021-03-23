Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği - Son Dakika

Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği

23.03.2021 11:21

Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği

ŞIRNAK - Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu Şırnak'ın Cizre ilçesine kütüphane desteği sundu. Federasyon Suriye sınırında bulunan okulun kütüphanesine bin 500 adet kitap yardımında bulundu. Kütüphane için gönderilen kitaplar öğrenciler tarafından raflara yerleştirildi. Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nuray Yılmaz, Cizre-Suriye sınırındaki İnci köyündeki okul için kampanya başlattıklarını belirterek, "Sosyal medya aracılığa ile bu okulumuza ulaştık. Kampanyamıza çok geniş bir katılım oldu. Toplanan kitaplarımızı bizde Cizre'deki okulumuza getirerek teslim ettik. Çocuklarımız ile beraber kitaplarımızı raflara yerleştirdik. Kampanya da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selahattin Güngör de, "İstanbul'dan gelen arkadaşlar köyümüzün okulunda kütüphane olmadığı için köyümüze geldiler. Bizim köyün okulunda kütüphane yaptırdılar. Kitap getirdiler. Biz kitap getirmelerinden ve kütüphane yaptırmalarından dolayı çok memnun olduk" diye konuştu.

Kitap okumaya gelen Zelal Fidan, "Bizim bir hayalimiz vardı. Bir kütüphane kurmalarını çok istiyorduk. Onlarda sağ olsunlar okulumuza kütüphane kurdular. Sürekli kitap okumayı çok istiyoruz. Ama köyde olduğumuz için fırsatımız olmuyordu. Köyde kütüphane yoktu. Sağ olsunlar önce kütüphane yaptırdılar. Sonrasında da kitap yerleştirdiler. Bizde okumaya devam edeceğiz. Onların sayesinde bizim geleceğimize bir katkıda bulunmuş oldular" şeklinde konuştu.

Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği
Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği
Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği
Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği

İstanbul, Suriye, Şırnak, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor         
11:24
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor         
10:46
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:30:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'taki köy okullarına kitap desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei