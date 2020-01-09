Şırnak'taki okullar arası müsabakalara Hilal Şeyhan Ortaokulu damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şırnak'taki okullar arası müsabakalara Hilal Şeyhan Ortaokulu damga vurdu - Son Dakika Spor

Şırnak'taki okullar arası müsabakalara Hilal Şeyhan Ortaokulu damga vurdu

6 saat önce

Şırnak'ta okullar arası düzenlenen voleybol müsabakalarında Uludere ilçesinde bulunan Hilal Şeyhan Ortaokulu öğrencileri, il ikinciliği ve il üçüncülüğü dereceleri elde etti.

Şırnak'taki okullar arası müsabakalara Hilal Şeyhan Ortaokulu damga vurdu, System.String[]

Şırnak'ta okullar arası düzenlenen voleybol müsabakalarında Uludere ilçesinde bulunan Hilal Şeyhan Ortaokulu öğrencileri, il ikinciliği ve il üçüncülüğü dereceleri elde etti.


Şırnak genelin okullar arası yapılan müsabakalar sona erdi. Müsabakalara Şeyhan Ortaokulu öğrencileri damga vurdu. Okulun yıldız kızlar voleybol takımı il ikincisi olurken, erkek voleybol takımı da il üçüncüsü oldu. Takımların madalya ve kupaları İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek tarafından verildi.


Hilal Şeyhan Ortaokul Müdürü Abdullah Kara, öğrencilerin azmiyle elde edilen başarıların kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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