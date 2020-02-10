Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 58 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 58 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 58 kişiden biri tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 kişiden biri tutuklandı.

Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 58 kişiden biri tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 kişiden biri tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 3,27 gram eroin, 27 gram esrar, gümrük kaçağı 13 bin 167 paket sigara, 4 kilogram tütün, 327 kilogram çay, 109 cep telefonu, 255 kol saati, 8 battaniye ve 2 bin 311 muhtelif süs eşyası ele geçirildi.


Operasyonunda gözaltına alınan 58 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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