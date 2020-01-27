Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 73 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 73 kişiden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 ila 26 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 7,27 gram eroin, 3,78 gram esrar, 67,29 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 127 bin 443 paket sigara, 30 kilogram tütün, 9 kilogram çay, 10 cep telefonu, 19 saat, bin 500 litre akaryakıt, 10 klima ve bin 175 süs eşyası ele geçirildi.



Operasyonunda gözaltına alınan 73 zanlıdan 2'si tutuklandı.