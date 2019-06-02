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Şırnak'taki seyahat acenteleri TÜRSAB'ın iftarında bir araya geldi

31 dakika önce

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Şırnak'taki seyahat acentelerini Silopi ilçesinde düzenlediği iftarda bir araya getirdi.

Şırnak'taki seyahat acenteleri TÜRSAB'ın iftarında bir araya geldi, System.String[]
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Şırnak'taki seyahat acentelerini Silopi ilçesinde düzenlediği iftarda bir araya getirdi.

TÜRSAB Şırnak İl Temsilciliğinin Silopi'de bir kafede düzenlediği iftarda seyahat acenteleri bir araya geldi. Programa TÜRSAB Güneydoğu Anadolu BTK Başkanı Mehmet Akyıl, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il merkez ve ilçelerindeki seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı. Ezanın okunmasıyla açılan iftarın ardından çay eşliğinde bölgenin turizmi ele alındı. TÜRSAB Şırnak İl Temsilcisi Mehmet Erdem, kentte kültür, doğa, din ve sağlık turizmine yönelik önemli potansiyelin olduğuna dikkat çekerek, bu potansiyelin turizme kazandırılması için ilk adımı attıklarını, bundan sonra yürütecekleri tanıtım çalışmaları ile emeklerinin geri dönüşünü kısa süre içerisinde alacaklarını söyledi. Öncelikli amaçlarının tarihte Mezopotamya olarak adlandırılan coğrafyanın önemli bir parçası olan Şırnak'ı Türkiye'ye tanıtmak ve turizm kapsamında ziyaretçileri bölgeye çekmek olduğunu dile getiren Erdem, Şırnak ve ilçelerinde görülmesi gereken birçok tarihi ve kültürel miras olduğuna vurgu yaptı. Erdem, turizmin canlanmasıyla bölgede ciddi bir ekonomik kalkınma olacağını sözlerine ekledi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
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