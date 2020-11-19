ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde 'tefecilik' yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'taki tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika